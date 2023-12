Kanye West e Backstreet Boys, cosa bolle in pentola?

Nel suo nuovo album, Kanye West ha utilizzato “Everybody” (in una versione rivisitata) dei Backstreet Boys.

Il nuovo album di Kanye West, “Vultures”, include un brano che riprende il ritornello di un famoso pezzo dei Backstreet Boys. Si tratta del celebre brano “Everybody” della band del 1997, ma i risvolti legali iniziano a far discutere.

Kanye West e il suo omaggio controverso

Il brano Everybody di Kanye West, cantato insieme a Ty Dolla Sign non include un campione diretto della canzone dei Backstreet Boys, ma utilizza quello che in gergo si chiama “interpolazione”. Si tratta in poche parole di una cover di un segmento di una canzone ri-interpretata in un’altra canzone.

In pratica, la linea melodica originale è solo un coro ricreato da Charlie Wilson, stretto collaboratore del cantante. Non essendo un campione, ma un’interpolazione, non è stata utilizzata la registrazione originale e quindi è necessario solo il permesso dell’editore e non quello della casa discografica.

I Backstreet Boys non posso fermare l’uscita del brano

Nonostante le speculazioni, non sono ancora trapelate dichiarazioni ufficiali dei Backstreet Boys in merito all’omaggio (se così possiamo definirlo) di West. Tuttavia, anche se la band volesse formalmente fermare la pubblicazione del brano, non sarebbe mai in grado di farlo.

Perché? La canzone in realtà non è stata scritta dai membri della band, ma da Max Martin e Denniz Pop. Sono quindi loro i responsabili della decisione: e ad oggi pare che non abbiano voluto bloccare l’utilizzo del brano. Loro hanno semplicemente dichiarato: “Non commentiamo su questioni legali”.

Intanto, possiamo solo attendere che Kanye West e Ty Dolla Sign pubblichino ufficialmente il loro singolo, che ha tutto il sapore dello “scippo”. Fino a quel momento, nulla potrà essere fatto riguardo all’utilizzo live della canzone.

Di seguito, il live della canzone di Kanye West e Ty Dolla Sign: