Kanye West denunciato dall’assistente: “Cosa mi ha fatto! Era con Diddy”

Lo scorso giugno, Kanye West è stato denunciato dall’ex assistente Lauren Pisciotta per molestie sessuali, violazione del contratto e licenziamento illegittimo. Inizialmente, il rapper ha respinto le accuse definendole un “ricatto e una estorsione”, sostenendo che la donna avesse richiesto 50 milioni di dollari di risarcimento. Tuttavia, cinque mesi dopo, la situazione per West potrebbe essere peggiorata.

Lauren Pisciotta ha ampliato la sua denuncia, tramite il legale, affermando di essere stata stuprata e drogata a sua insaputa durante una sessione in studio insieme a Diddy. Non è chiaro quale ruolo abbia avuto Diddy nella vicenda, ma sembra che sia stato complice e protettore di West. Nella denuncia, Pisciotta racconta che, in quel giorno, sono state servite bevande a lei e agli altri presenti, seguite dall’ordine che tutti dovevano bere per poter restare. Dopo aver sorseggiato la bevanda, preparata per lei da un assistente e offerta da Kanye, la donna ha cominciato a sentirsi disorientata.

Si è risvegliata il giorno dopo senza ricordare quasi nulla di quanto accaduto nella presunta seduta in studio e provando “immensa vergogna e imbarazzo”. Solo settimane dopo, parlando con Kanye, il rapper le avrebbe confermato che i due avevano avuto un rapporto, cosa di cui lei non aveva alcun ricordo.

TMZ ha precisato nel suo articolo che, sebbene Pisciotta abbia citato Diddy nella denuncia, ha deciso di querelare unicamente Kanye West, mentre lo staff del rapper ha scelto di non commentare la situazione. La vicenda ha suscitato grande interesse mediatico, portando alla luce tematiche delicate riguardanti il consenso e la sicurezza, soprattutto nell’ambito dell’industria musicale. In attesa di ulteriori sviluppi, questo caso mette in evidenza le complessità e le difficoltà affrontate da chi subisce simili esperienze, richiamando l’attenzione su un problema che affligge non solo il settore della musica, ma anche la società in generale.