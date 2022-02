Kanye West si è scagliato contro Billie Eilish su Instagram: ecco le accuse dell’artista nei confronti della collega.

Billie Eilish ha negato di aver preso in giro Travis Scott durante il suo recente concerto, dopo che Kanye West ha minacciato di ritirarsi dal suo concerto da headliner al Coachella se non si fosse scusata con il diretto interessato. A novembre, 10 partecipanti al concerto di Astroworld dell’artista sono morti di asfissia da compressione. Dopo la tragedia, è diventata pratica comune per gli artisti garantire la sicurezza del pubblico durante i loro spettacoli.

Kanye West

Kanye West contro Billie Eilish: ecco cosa è successo

Il rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, ha rivelato che potrebbe non esibirsi al Coachella Valley Music and Arts Festival di aprile dopo un litigio sui social media con la collega Billie Eilish. In un post su Instagram, Ye ha sostenuto che l’interazione della cantante con una fan che si era sentita male, durante un concerto ad Atlanta è stata irrispettosa nei confronti del rapper Travis Scott e che, per questo, deve chiedergli scusa. Ecco il post:

Ecco le parole del rapper: “Dai Billie ti amiamo, per favore, chiedi scusa a Trav e alle famiglie delle persone che hanno perso la vita, nessuno voleva che questo accadesse. Travis non aveva idea di quello che stava succedendo quando era sul palco ed è molto ferito da quello che è successo“.

La Eilish ha messo in pausa il suo concerto per portare un inalatore alla ragazza in prima fila che sembrava essere in pericolo e ha commentato: “Ci prendiamo cura del nostro pubblico“, come riportato da Variety. Eilish ha risposto al post di Ye, dicendo di non aver detto nulla su Travis Scott e che ha aiutato solamente una fan.

La tragedia di Astroworld

Nel novembre 2021, il concerto di Scott all’Astroworld, suo festival a Houston, si è concluso in tragedia quando i fan si sono precipitati sul palco, provocando 10 morti. Questa primavera sarà la prima volta che il Coachella sarà riproposto dal 2019, fermo – come tanti altri eventi – a causa della pandemia di Coronavirus.

Scott sarebbe dovuto essere il protagonista del festival nella sua edizione del 2020 che non si è mai svolta e avrebbe dovuto suonare nel 2022 prima della tragedia dell’Astroworld. Di fronte a molteplici cause legali e dopo tante proteste dei fan, è stato rimosso dal programma del Coachella.