Stamani Page Six e il New York Post hanno dato la notizia dell’imminente divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian. Pare che i due stiano dividendo il loro patrimonio in maniera equa e una volta ultimate queste formalità annunceranno la loro rottura anche ai fan. A parte alcune fonti anonime, per ora nessun familiare delle due star ha confermato questo scoop, ma poco fa è arrivata un’altra bomba sul rapper e l’influencer.

La celebre tiktoker Ava Louise ha rivelato che per lei la notizia della separazione di Kim e Kanye non è una sorpresa. Secondo la ragazza West avrebbe tradito la moglie con un beauty guru molto famoso.

Ava non ha fatto il nome, ma ha messo like ai commenti che ipotizzavano fosse Jaffree Star. L’indiscrezione ovviamente ha fatto il giro del mondo, ma anche in questo caso i protagonisti non hanno commentato.

Per questo rumor CHOC pretendo Kanye West contro le 5 sfere cattivissime, ma anche Kim e Jeffree nell’ascensore…



Kanye West and Jeffree Star trend on Twitter after TikToker makes bizarre claims linking West to the controversial make-up guru as they’re both staying in Wyoming.

Social media quickly took the situation and turned it into a series of memes and jokes. pic.twitter.com/36QD7QAB43

— Pop Crave (@PopCrave) January 6, 2021