Kanye West abbandona l’intervista con Piers Morgan: “Nazista codardo”

A pochi mesi dalle interviste controverse con Fiona Harvey e Jaguar Wright, Piers Morgan ha ospitato un altro personaggio problematico, Kanye West, nel suo programma “Uncensored”. Morgan ha annunciato l’episodio su Instagram, dichiarando che l’intervista non è durata a lungo e che è finita male. West ha abbandonato l’intervista dopo un acceso scambio con Morgan, che lo ha accusato di comportamenti antisemiti e razzisti.

La conversazione è iniziata in modo teso, con West che ha immediatamente protestato per il modo in cui Morgan si è riferito a lui, chiedendo di essere chiamato “Ye”. Il rapper ha interrotto più volte il conduttore, culminando in un litigio quando Morgan ha menzionato i follower di West su Twitter. West ha corretto Morgan, affermando di avere 33 milioni di seguaci e si è infuriato, chiedendo perché i media non riconoscessero il suo impatto.

L’alterco ha raggiunto il culmine quando West ha affermato: “Questo è quello che avrai per ora. Possiamo tornare a parlare quando sarai in grado di contare”. Queste parole hanno segnato la fine dell’intervista, con West che ha lasciato la conversazione, abbandonando Piers e il suo amico Sneako. L’intervento di West ha suscitato critiche, suggerendo che avrebbe dovuto imparare da professionisti, richiamando alla mente altri momenti celebri di interviste abbandonate, come quello di Pamela Prati nel 2019.