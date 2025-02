Kanye e Bianca cacciati dai Grammy? La polizia parla, il video

L’apparizione di Kanye West e Bianca Censori ai Grammy Awards 2025 ha suscitato scalpore. I due sono apparsi inaspettatamente sul red carpet, con Bianca che ha sorpreso tutti aprendo una pelliccia nera per mostrare un abito trasparente che la copriva appena. Numerose testate giornalistiche, tra cui ET, Cosmopolitan e Page Six, hanno riportato che la coppia sarebbe stata cacciata dall’evento. Durante il momento di grande attenzione, Bianca si è girata per esibire il suo corpo e la mancanza di biancheria intima, mentre Kanye, nominato per la Miglior Canzone Rap, la osservava.

Secondo i testimoni, la coppia è stata scortata fuori dall’evento dalla sicurezza e, secondo alcune voci, anche dalla polizia, a causa del loro comportamento considerato osceno. Tuttavia, fonti della polizia hanno negato di aver avuto alcun coinvolgimento, affermando che la coppia è andata via di propria volontà dopo aver camminato sul tappeto rosso. Un video recente mostra Kanye e Bianca che si avvicinano tranquillamente alla loro auto dopo la breve apparizione, senza segni di un’azione della polizia.

Sebbene non sia chiaro se qualcuno abbia chiesto loro di andarsene, l’apparizione è durata solo cinque minuti, giusto il tempo di creare scandalo e ritirarsi. La performance della coppia sembra essere stata un tentativo di richiamare l’attenzione, simile alla copertina dell’album “Vultures”. Nonostante le controversie, la loro comparsa ha avuto un impatto notevole e ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico.