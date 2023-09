Kanuo Sistema di Filtrazione dell’Acqua di Rubinetto Domestica, Depuratore di Acqua di Rubinetto, Declorazione, Metalli Pesanti, Pesticidi, Adatto a Rubinetti Standar（Filtro dell’Acqua）

Lavoriamo insieme per la salute.





Il nostro filtro ha un eccellente sistema di filtrazione per garantire e migliorare la qualità della nostra acqua.





Design dell’elemento filtrante:



ceramica ultraprecisa, in grado di filtrare ruggine e polvere fine e il tasso antibatterico è del 99%.

Le particelle di carbone attivo ad alta densità possono rimuovere cloro, odori particolari, pigmenti e metalli pesanti nell’acqua e ridurre le sostanze chimiche tossiche.

Filtrazione ad alta precisione da 0,1 micron, portata acqua purificata 2L / min.

-Che tipo di rubinetti sono adatti?

Vi forniamo adattatori per rubinetti da 22 mm con filettatura maschio, 24 mm con filettatura femmina e 13-23 mm senza filettatura. È possibile installarli secondo le specifiche richieste.

– Quando è necessario sostituire la cartuccia?



La durata della cartuccia è di 3-6 mesi (a seconda della qualità dell’acqua e della frequenza d’uso), se il flusso d’acqua diventa più piccolo durante l’uso, è possibile rimuovere la cartuccia,

Parametri:



Pressione dell’acqua di lavoro: 0.1-0.4MPA

Temperatura: 0- 45°C

Portata: 2 L / min

Dimensioni: 120 * 100 * 60mm

Incluso nel pacchetto



1 x rubinetto purificatore d’acqua

1 x cartuccia

1 x Descrizione

3 x tamponi di gomma

3 x adattatore



Questo manuale di istruzioni descrive come installarlo e a cosa fare attenzione.





Se avete domande, contattateci. La vostra soddisfazione è la nostra ricerca.

