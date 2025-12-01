13.8 C
Kamala Harris e la sfida per la Casa Bianca

Kamala Harris e la sfida per la Casa Bianca

Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ha scritto un libro in cui racconta la sua esperienza durante la campagna elettorale contro Donald Trump. La sua battaglia è iniziata circa 107 giorni prima delle elezioni, quando Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che non si sarebbe ricandidato e ha indicato il suo sostegno alla sua vice, Kamala Harris.

La Harris ha dovuto affrontare una campagna elettorale molto frenetica e sotto pressione, senza avere molta preparazione. Ha commesso errori, ma ha anche affrontato sfide coraggiose di fronte a una palese ostilità all’interno e all’esterno del partito democratico. Prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris ha una lunga esperienza nel campo giudiziario e politico.

Ha iniziato la sua carriera nell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, poi è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco e procuratore generale della California, dove ha perseguito gruppi criminali internazionali e attività fraudolente di grandi banche e università private. In Senato, ha lottato per i diritti civili, quelli degli immigrati e per il diritto al voto. Come vicepresidente, ha guidato iniziative per affrontare la povertà infantile, la violenza e le armi, il debito studentesco, la salute delle madri e i diritti riproduttivi, la pandemia e i cambiamenti climatici. Il libro racconta la tenacia di una donna che non è abituata alla parola “resa”.

