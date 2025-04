Kalinskaya ‘punge’ ancora Sinner? Cosa ha detto dopo la rottura

Anna Kalinskaya torna a vincere dopo un inizio di stagione difficile, segnato anche da questioni personali con Jannik Sinner, il numero uno del mondo e suo ex fidanzato. La tennista russa è attualmente impegnata nel Wta di Charleston, negli Stati Uniti, dove ha ottenuto una vittoria significativa contro Madison Keys, quinta nel ranking e recente vincitrice degli Australian Open. Kalinskaya ha vinto agli ottavi di finale con un netto 6-2, 6-4.

Dopo la partita, ha dichiarato che questa vittoria è stata speciale per la sua autostima, sottolineando di aver avuto un inizio d’anno sfortunato e difficile. La tennista si è così qualificata per i quarti di finale del torneo, dove affronterà un’altra americana, Sofia Kenin. Il trionfo su una top 10 del 2025 rappresenta un importante traguardo per Kalinskaya, che sembra aver trovato di nuovo la sua forma smagliante.

Le difficoltà personali che ha affrontato, inclusa la fine della sua relazione con Sinner, sono state oggetto di discussione. Tuttavia, negli ultimi tempi sembra che Anna si sia riavvicinata a una sua vecchia fiamma. La sua performance a Charleston segna un momento di rinascita nella sua carriera, mentre cerca di risalire nel ranking WTA e di ritrovare la fiducia necessaria per competere ai massimi livelli.