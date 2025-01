Kalinskaya incontra Kyrgios agli Australian Open: cosa è successo

Gelo tra Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios all’Australian Open, evento in programma dal 12 gennaio. Kalinskaya, tennista russa e fidanzata del connazionale Jannik Sinner, si prepara a debuttare nel primo Slam della stagione, mentre Kyrgios torna in campo dopo un lungo periodo di assenza.

I due, che in passato hanno avuto una relazione, si sono incrociati nei corridoi di Melbourne, ma non si sono salutati. Foto sui social testimoniano il momento: Kyrgios si volta e incrocia lo sguardo con Kalinskaya, che risponde con un’occhiata gelida e prosegue senza fermarsi. L’australiano, dopo averla vista, si allontana e inizia a conversare con Carlos Alcaraz.

La situazione tra i due sembra tesa; i rapporti si sono deteriorati dopo la loro separazione, anche a causa delle critiche di Kyrgios verso Sinner, soprattutto in seguito al caso doping che ha coinvolto il tennista italiano.

L’immagine della loro interazione ha attirato l’attenzione dei fan, con molti che commentano sul comportamento da parte di entrambi. Kalinskaya ha scelto di non fermarsi a salutare Kyrgios, mentre lui ha deciso di ignorare l’incontro proseguendo nel suo dialogo con Alcaraz. Questo episodio evidenzia la complexità del loro passato e il modo in cui le relazioni personali possono influenzare anche le dinamiche professionali nel mondo sportivo.

Il contesto delle competizioni sportive, in particolare relazione a episodi di natura personale, continua a far discutere e questo incontro non fa eccezione, attirando commenti e meme sui social. L’atteggiamento di Kyrgios e Kalinskaya gioca un ruolo significativo nel creare un’aura di tensione attorno a entrambi, mentre si preparano per una competizione che dovrebbe metterli alla prova non solo fisicamente, ma anche a livello emotivo.

L’Australian Open si avvicina e con esso le sfide dentro e fuori dal campo. È probabile che altre dinamiche emergano durante il torneo, rendendo l’atmosfera ancora più intrigante per i tifosi e per gli appassionati di tennis.