Kaleidoscope Festival: Musica e Divertimento a Londra il 12 Luglio

Il Kaleidoscope Festival è un evento estivo da non perdere, che si svolgerà il 12 luglio all’Alexandra Palace Park, a nord di Londra. Questo festival promette una giornata ricca di musica, divertimento e ottimi panorami.

Tra i protagonisti musicali, si esibiranno artisti di fama come Faithless, Goldie e Sara Cox. Oltre ai concerti, il festival offrirà spettacoli comici e diverse opzioni di cibo di strada. I visitatori possono aspettarsi una varietà di performance dal vivo, tra cui DJ e artisti indie rock.

Il programma include anche artisti aggiuntivi come Shappi Khorsandi, Andrew Maxwell e DJ Spoony. Chi ama la musica troverà una selezione eccezionale, dai ritmi dance alle melodie hip hop, adatta a tutti i gusti.

Inoltre, il festival offre esperienze uniche, come la possibilità di esplorare i sotterranei vittoriani di Alexandra Palace, spesso chiusi al pubblico, per un incontro esclusivo con storie misteriose e performance segrete.

Kaleidoscope è pensato per tutte le famiglie, con aree dedicate e spettacoli interattivi come il Circus Sensible e il Circo Acrobatico Africano, oltre a performance musicali coinvolgenti.

Il festival si configura come un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna della musica e del divertimento, immersi in un’atmosfera vibrante e accogliente, con l’iconico skyline di Londra a fare da sfondo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: secretldn.com