L’attore Kal Penn ha fatto coming out dalle pagine della propria autobiografia, “You Can’t be Serious”.

Book launch week! So excited to share my stories with you. Get #YouCantBeSerious at your local bookstore or here: https://t.co/FXtRQNpgv1 pic.twitter.com/ijvnTZRNP8 — Kal Penn (@kalpenn) October 31, 2021

Nato in America da genitori immigrati indiani, Kal Penn ha trovato il successo principalmente nelle serie televisive. Ha vestito i panni di Seth Wright in Designated Survivor, di Lawrence Kutner in Dr. House ed anche di Kevin in How I Met Your Mother.

“Ho scoperto il mio orientamento sessuale relativamente tardi rispetto a molte altre persone“, ha confidato Penn a People, come riportato da Gay.it “Non esiste una linea temporale su queste cose. Le persone capiscono i propri casini in momenti diversi della loro vita, quindi sono contento di averlo fatto quando l’ho fatto. Quando sei un figlio di immigrati indiani che dice che vuole fare l’attore, il caos che si crea nella tua famiglia e nella tua comunità, prevale su qualsiasi altra cosa, sempre“. “Sono sempre stato molto aperto, sul mio rapporto, con tutti quelli con cui ho interagito personalmente. Sono davvero entusiasta di condividere il nostro rapporto con chi leggerà il libro. Ma Josh, il mio compagno, i miei genitori e mio fratello, le quattro persone a me più vicine, sono abbastanza riservati. Non amano le attenzioni ed evitano le luci della ribalta“.

Kal Penn ha un fidanzato da 11 anni, ma ha sempre mantenuto un profilo basso per tutelare la sua privacy.