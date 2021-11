Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese

✨Un rotolo di tessuto prezioso – o carta – dipinto o calligrafato, pensato per essere appeso durante occasioni speciali o utilizzato come decorazione in accordo alle stagioni dell’anno: il kakemono o kakejiku è un genere di opera dipinta estremamente diffusa in Giappone! 🇯🇵

Le date

📍Dal 12 novembre 2021 al 25 aprile 2022 Torino, MAO

