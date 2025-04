Kairuku il gigante estinto: curiosità sul pinguino gigante

Kairuku, il gigantesco pinguino estinto, rappresenta un antico abitante dei mari dall’aspetto sorprendente. Risalente a circa 27-35 milioni di anni fa, durante l’Oligocene, questo pinguino era alto circa 1,40 metri e pesava attorno ai 60 kg, assumendo l’aspetto di un colosso piumato. Il suo nome, derivato dalla lingua maori, significa “subacqueo che si tuffa per mangiare”. Il Kairuku era un abile nuotatore, dotato di ali lunghe e un corpo affusolato, perfetto per scivolare nell’acqua.

Sebbene fosse un predatore formidabile, il Kairuku si è estinto alla fine dell’Oligocene, probabilmente a causa di una combinazione di fattori tra cui cambiamenti climatici, abbassamento del livello del mare e modifiche negli ecosistemi costieri. Questi eventi potrebbero aver ridotto le risorse alimentari e reso l’ambiente meno favorevole alla sua sopravvivenza. Inoltre, nuove specie di pinguini, più piccole e agili, potrebbero aver avuto la meglio su di lui in un processo di selezione naturale.

Il Kairuku viveva nelle acque dell’antica Nuova Zelanda, un arcipelago subtropicale ricco di biodiversità. I suoi fossili sono stati rinvenuti principalmente in aree come Otago e Canterbury, dove sono state identificate almeno tre specie: Kairuku grebneffi, Kairuku Waitaki e Kairuku waewaeroa. Questi pinguini, nonostante la loro impressionante stazza, non riescono più a sorprendere con la loro presenza nelle onde, ma la loro storia continua attraverso i fossili e la ricerca scientifica.