Kairos Nuoto Lamezia sostiene Pediatria di Lamezia

Kairos Nuoto Lamezia e Techfem S.p.A. hanno deciso di sostenere il reparto di Pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” con una donazione per migliorare la quotidianità dei piccoli pazienti. Un sorriso può diventare una forma di cura, soprattutto quando nasce da un gesto concreto di solidarietà.

La donazione è stata definita dopo un dialogo diretto con il primario Mimma Caloiero e la caposala Marialuisa Verso, che hanno indicato le reali esigenze del reparto. Sono stati consegnati sei tablet protetti, quattro televisori destinati alle stanze dei piccoli degenti e un carrello per farmaci, strumento utile a supportare il lavoro quotidiano del personale sanitario.

Un gesto semplice, ma dal significato profondo, che dimostra come sport e impresa possano lavorare insieme per costruire una comunità più attenta, responsabile e umana. La collaborazione tra realtà diverse del territorio diventa così un esempio concreto di rete solidale, capace di trasformare l’impegno sociale in azioni tangibili.