Kaftrio generico: impatto sull’accessibilità in Italia

A seguito di un articolo pubblicato recentemente, si è sollevata la questione se la disponibilità di una nuova formulazione generica di Kaftrio possa cambiare qualcosa nell’accessibilità al farmaco. Il Dott. Donatello Salvatore, Consulente scientifico LIFC, ha fornito la sua risposta per fare chiarezza sulla situazione.

Nell’ottobre 2025, l’azienda farmaceutica bengalese Beximco Pharmaceuticals ha annunciato il lancio di Triko, la prima versione generica al mondo della terapia a tripla combinazione per la fibrosi cistica (FC) Trikafta/Kaftrio. Il lancio globale di Triko è previsto per la primavera del 2026, con un prezzo di circa 12.750 dollari all’anno per gli adulti e 6.375 dollari all’anno per i bambini, rappresentando una riduzione del 96-98% rispetto al prezzo di listino statunitense del farmaco originale.

La disponibilità di questa formulazione generica di Kaftrio non cambierà probabilmente nulla nell’accessibilità al farmaco in Europa. L’autorizzazione del farmaco generico Trikafta/Kaftrio nell’Unione Europea è complessa e comporta rigidi ostacoli normativi e protezioni brevettuali che rendono improbabile un’autorizzazione formale nel prossimo futuro. La protezione brevettuale per Trikafta è detenuta da Vertex Pharmaceuticals fino al 2037, il che significa che nessuna versione generica può essere formalmente autorizzata per la vendita commerciale all’interno dell’UE fino alla scadenza dei brevetti.

Tuttavia, alcuni paesi dell’UE consentono ai privati di importare piccole quantità di medicinali non autorizzati per uso personale a condizioni specifiche. I pazienti di alcuni stati membri dell’UE possono importare una scorta di tre mesi di un farmaco non disponibile o non conveniente localmente, a condizione che siano in possesso di una prescrizione valida rilasciata da un medico registrato nell’UE. Inoltre, anche se i brevetti non fossero un problema, qualsiasi farmaco generico importato nell’UE deve soddisfare gli standard di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP), il che potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per l’importazione di Triko.