Kae Tempest in Italia: concerti a ottobre 2025!

Kae Tempest si esibirà in Italia per tre concerti a ottobre 2025. Le date sono il 25 ottobre al Romeuropa Festival presso l’Hacienda di Roma, il 26 ottobre all’Estragon di Bologna e il 27 ottobre al Fabrique di Milano, con Jacob Alon come opening act.

L’artista britannicə presenta anche il suo quinto album in studio, "Self Titled", in uscita il 4 luglio. Questo lavoro, composto da 12 tracce, rappresenta un significativo passo avanti nella sua poetica, toccando temi come confessione, memoria e rinnovamento, e si preannuncia come il più personale e rivelatore della sua carriera.

Kae Tempest ha un percorso ricco di riconoscimenti, avendo pubblicato quattro album acclamati dalla critica, oltre a libri, opere teatrali e raccolte di poesie. Tra i suoi successi, "Brand New Ancients" ha ottenuto il Ted Hughes Award nel 2013. I lavori "Let Them Eat Chaos" (2017) e "Everybody Down" (2014) hanno portato a due candidature per il Mercury Prize. Nel 2024, ha vinto l’Ivor Novello Award per la miglior canzone, un riconoscimento già sfiorato nel 2020, e una nomination ai BRIT Award nel 2018.

Date dei concerti:

25 ottobre – Roma, Romeuropa Festival, Hacienda

26 ottobre – Bologna, Estragon

27 ottobre – Milano, Fabrique

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il suo profilo Instagram: Kae Tempest.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it