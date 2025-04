KAE TEMPEST: Il nuovo album “KAE TEMPEST” in arrivo il 4 luglio

Kae Tempest torna con il quinto album in studio, “Self Titled”, in uscita il 4 luglio. Questo disco segna un’evoluzione profonda nella poetica dell’artista britannica, mescolando confessione, memoria e rinnovamento. Composto da 12 tracce, è il lavoro più personale e rivelatore mai pubblicato da Tempest, esplorando l’identità, la voce e il tempo. Il titolo riflette l’urgenza di un dialogo interiore che si fa pubblico, creando un senso di appartenenza nel frammento.

L’album è frutto della collaborazione con Fraser T. Smith, produttore vincitore di un Grammy, il cui lavoro ha portato Tempest verso una scrittura più diretta e autobiografica. Il risultato è un suono che coniuga le radici hip hop con il pop contemporaneo, bilanciando parola e ritmo. Il primo estratto, “Statue In The Square”, pubblicato a marzo, è un brano crudo e percussivo, con testi affilati e un videoclip che celebra comunità e resistenza, featuring figure iconiche come Princess Julia e Joelle Taylor.

Tempest ha rilasciato anche il nuovo singolo “Know Yourself”, che include un campionamento di un testo scritto in gioventù. Questo brano rappresenta un dialogo tra il suo io giovane e quello più maturo, sottolineando la ricerca di aiuto dal futuro. Nel progetto figurano collaborazioni con nomi come Neil Tennant dei Pet Shop Boys e Young Fathers, amplificando l’emozione e il suono dell’album. Con “Self Titled”, Kae Tempest riafferma il suo ruolo di narratore radicale, proponendo una visione dell’identità come processo di scoperta.