Kabir Bedi al Grande Fratello Vip ha ricevuto un dolce messaggio d’auguri da parte della sua ultima moglie, Parveen Dusanj Bedi, in occasione del suo compleanno.

Parole che hanno commosso l’attore e che si vanno a sommare alla decisione da parte del pubblico di renderlo immune dalle nomination. Insomma, una gran bella serata per Sandokan che a quanto pare ha ancora molte fan nel nostro paese.

Quel che però è sfuggito agli autori del reality è un commento che Parveen Dusanj Bedi ha pubblicato su Twitter. Non un commento d’amore per il suo Kabir, ma un post mirato ad affossare Alex Belli al grido di “Ma perché una donna dovrebbe voler stare con lui?“.

Un pensiero molto simile a quello di Nathaly Caldonazzo quindi.

Watching @GrandeFratello because of @iKabirBedi but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on

— Parveen Dusanj-Bedi (@parveendusanj) January 17, 2022