Kabir Bedi potrebbe fare il bis e vincere per la seconda settimana consecutiva il televoto.

Il celebre attore, entrato in gioco al Grande Fratello Vip venti giorni fa, ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori e proprio la scorsa settimana, al televoto contro Federica Calemme ed il duo Urtis-Marini, ha trionfato portandosi a casa ben il 40% delle preferenze.

Anche questa settimana è finito in nomination (il televoto non è eliminatorio, ma regalerà al più votato l’immunità) contro Federica Calemme e Soleil Sorge. Domani sera in diretta scopriremo l’esito, ma i sondaggi online sembrerebbero essere d’accordo che potrebbe vincere lui, anche contro la temutissima Soleil, da sempre fra le preferite del pubblico.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Kabir, Federica e Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/MKmSGQBdYf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 22, 2022

Kabir Bedi pronto a spodestare il trono di Soleil e vincere al televoto?

In realtà il regno di Soleil Sorge aveva iniziato a scricchiolare un paio di puntate fa quando, al televoto contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, perse in favore dell’attrice che si portò a casa ben il 63% delle preferenze.

L’entrata di Delia Duran ha cambiato i piani regalando a Soleil Sorge una nuova ondata di popolarità e apprezzamenti, oppure il buon vecchio e caro Sandokan riuscirà nell’impresa di replicare al successo della scorsa settimana e vincere di nuovo al televoto?

Nel dubbio, i fan di Soleil possono tirare un sospiro di sollievo. Dovesse vincere lei sarebbe immune, dovesse vincere invece Kabir Bedi manderebbe in nomination diretta la Calemme con cui non ha alcun tipo di rapporto.

Sa attendere, osservare, sferrare il colpo al momento giusto. Kabir Bedi è prontissimo a varcare la soglia della mitica Porta Rossa! #GFVIP pic.twitter.com/m3hMk7GmXh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022