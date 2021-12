Kabir Bedi sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini avrebbe cambiato rotta sui nuovi concorrenti e dopo aver messo in quarantena e poi annullato improvvisamente l’ingresso di Ferdinando Giordano e Giulio Raselli (che avrebbero ricoperto la quota bei ragazzi single), ha optato per arruolare l’attore.

76 anni il prossimo mese, Kabir Bedi è un attore molto apprezzato anche se resterà nell’immaginario di tutti l’intramontabile interprete di Sandokan. Il Grande Fratello Vip per lui sarà il secondo reality della carriera, dato che nel 2004 ha preso parte alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura, classificandosi secondo dietro Sergio Muniz. Per un soffio non incontrerà Patrizia Pellegrino, appena eliminata dalla Casa, ma anche lei naufraga della medesima edizione.

Kabir Bedi al Grande Fratello Vip, lo spoiler di Cesara Buonamici

Ad anticipare la presenza dell’attore nel cast del GF Vip è stata Cesara Buonamici al Tg5 durante il classico collegamento con Alfonso Signorini per il lancio del reality.

“Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. E‘ vero che arriva Kabir Bedi?“, ha chiesto la Buonamici. “No, va beh… ma tu queste robe come fai a saperle?” – ha risposto sorpreso il conduttore – “Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che tutti conosciamo“. Ma gli spoiler della giornalista non sono finiti, sul finale ha infatti aggiunto: “Ma dammi un’altra notizia, ma non arriva Pippo Baudo per Katia?“.

Che Pippo Baudo sia in trattativa con la produzione per fare una sorpresa a Katia Ricciarelli? Se sì sarebbe davvero un gran colpo.

Kabir Bedi e Pippo Baudo al #GFVIP pic.twitter.com/sO21yk4VT5 — Roberto Mallò (@robymallo) December 6, 2021

Personalmente non sono molto eccitato di vedere Kabir Bedi al Grande Fratello Vip, ma il perché sia stato arruolato è facile da intuire. Da qualche mese pubblicato un libro in cui parla della sua bancarotta in America (in seguito ad investimenti sbagliati) e del suicidio del figlio, avvenuto nel 1997. La storia (commovente) c’è.