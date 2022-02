In queste settimane abbiamo imparato a conoscere meglio Kabir Bedi, un uomo di poche parole, ma che sa far arrivare chiarissimi i concetti che pensa. Con un vocabolario certamente più ristretto di molti suoi coinquilini italiani, l’attore indiano riesce comunque ad esprimere pensieri lucidissimi. L’interprete di Sandokan ha detto la sua sulla soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game’ ed ha bacchettato Alex Belli e Soleil Sorge.

“Ormai ho capito questa storia di Soleil, Alex e Delia. Questa è una storia di due ipocriti e una donna molto confusa, ferita, che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza. Soprattutto Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per avere queste due donne insieme. Poi vediamo che Soleil ha perso la votazione contro Delia, perché forse sembra meno simpatica. Io a Soleil ho detto che se difende la verità di questo suo amore, vincerà sempre. Se invece non difende la verità e la nasconde, allora sprofonda. Lei continua a dire ‘amicizia’ e cose del genere, questo non la farà trionfare in generale. Il matrimonio di Alex sta per finire e non può succedere per amicizia. Se invece Alex e Soleil diranno che è vero amore tutti diranno ‘ok un matrimonio può finire’, ma se continuano sulla strada dell’ipocrisia non andranno lontano. Delia invece è confusa e non sa cosa fare del suo matrimonio. – ha concluso Kabir Bedi – Certo però che se Alex continua a dire cose che feriscono, allora lei lo lascerà e forse è quello che vuole lui. Può essere che Alex voglia essere lasciato”.

E in effetti Kabir Bedi non ha tutti i torti. Se Alex e Soleil la smettessero di parlare di alchimie, telepatie e amicizie speciali il pubblico apprezzerebbe di più il loro legame. Su una cosa non sono d’accordo con Kabir, Delia non è affatto una vittima in questa storia e il tempo lo dimostrerà.

“Questa storia di Alex, Soleil e Delia è una storia di due ipocriti e una donna confusa, ferita che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza” Kabir tra tutte le lingue oggi ha deciso di parlare quella della verità. #jeru #gfvip pic.twitter.com/XLZvG9sKfA — MARY 🐇 (@HESMYLFINELINE) February 1, 2022

