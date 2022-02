L’ex Sandokan non ha gradito la nomination e lo ha fatto presente

Dopo 5 mesi di permanenza nella casa i nervi dei protagonisti del Grande Fratello Vip iniziano a diventare tesi. Una delle più in difficoltà negli ultimi giorni è stata Manila Nazzaro che ha dovuto subire anche l’attacco di Kabir Bedi fino a questo momento campione di calma.

A non esser andato giù all’ex Sandokan la nomination di Manila, da colei che riteneva un’amica nella casa.

Così Kabir non ha esitato a mostrare tutta la sua delusione. “Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”.

Manila ha cercato di buttarla sul gioco e non sul personale. “Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva” – ha detto.

Poco dopo ha cercato conforto con Miriana e Lulu. “Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire”.

“Mi dispiace che lui, che ha questo modo di vivere così positivo, ha avuto un pensiero bruttissimo che nessuno di noi ha mai avuto su di te” – le parole di Lulu.

Il tweet strano di Lorenzo Amoruso

Oltre agli attacchi nella casa Manila ancora non è a conoscenza delle parole del marito Lorenzo Amoruso che si è detto clamorosamente deluso dai suoi atteggiamenti e deve riflettere sul loro futuro.

Di sicuro nelle prossime puntate Alfonso Signorini farà presente all’ex Miss Italia le parole del marito. Vedremo come reagirà Manila, se crollerà definitivamente o se reagirà in modo forte e si preparerà allo sprint verso la finale di Marzo che è sempre più vicina.