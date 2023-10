KabelDirekt – Cavo HDMI 8K/4K con schermatura A.I.S., progettato in Germania – 2x 2m (8K@60Hz/4K@120H per una spettacolare esperienza Ultra HD – High Speed con Ethernet, PS4/PS5/Xbox/Switch, nero)

Dal marchio

Che sia un semplice cavo di ricarica o una soluzione di rete professionale: ogni prodotto KabelDirekt è il risultato di uno sviluppo interno di alta qualità, progettato e creato in Germania. La qualità del prodotto viene continuamente controllata da procedure di test in più fasi.

Mondo dei prodotti KabelDirekt

Come abbiamo iniziato?

KabelDirekt è nata ad Amburgo nel 2010 come azienda familiare. Fin dal principio abbiamo puntato a un unico obiettivo: offrire cavi di alta qualità, con un design e qualità eccellenti in ogni dettaglio.

Cosa rende unici i nostri prodotti?

Tutti i prodotti vengono progettati e realizzati in Germania. Ogni prodotto è sottoposto a una procedura di test in cinque fasi.

Perché amiamo ciò che facciamo?

Teniamo sempre d’occhio il nostro obiettivo: offrire i cavi migliori. Perché oltre alle buone connessioni amiamo soprattutto accontentarti.

Qualità made in Germany

Più efficiente: il cavo supera i requisiti High-Speed grazie alla qualità di produzione di primo ordine e trasmette risoluzioni UHD-II-quali 8K@60 Hz e 4K@120 Hz (a max. 3 m), HDR, suono surround 7.1, ARC e perfino dati Ethernet

Pregiato: i cavi HDMI di KabelDirekt sono saldati a macchina e sottoposti a rigorosi test funzionali. I connettori placcati in oro, la schermatura multipla e i fili in rame a elevata purezza garantiscono un funzionamento senza problemi

36 mesi di garanzia del produttore

Adatto per PC/portatili, console giochi, lettori Blu-ray/DVD, ricevitori TV e streaming, monitor, televisori, beamer/proiettori e qualsiasi dispositivo con attacco HDMI