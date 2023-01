KabelDirekt – 2 m – Cavo 8K HDMI 2.1 Ultra High Speed, Certificato (48G 8K@60 Hz, ultimo Standard, Ufficialmente omologato/Testato per Una qualità impeccabile, Perfetto per PS5/Xbox, Blu/Nero)

KabelDirekt

Descrizione Prodotto

Verso il futuro a velocità elevata

Nuova velocità, nuovi colori, nuovi contrasti: riscopri video, musica e gaming in un modo tutto nuovo … con cavi HDMI Ultra High Speed dell’ultima generazione di KabelDirekt.

KabelDirekt HDMI

Lunghezza cavi

0,5-4 m

0,25-3 m

4-20 m

30-100 m

Risoluzione massima

8K @ 60 Hz, 4K @ 120 Hz

8K @ 60 Hz, 4K @ 120 Hz

4K @ 60 Hz

4K @ 60 Hz

Standard dei dispositivi

HDMI 1.4-1.4b, 2.0-2.0b, 2.1

HDMI 1.4-1.4b, 2.0-2.0b

HDMI 1.4-1.4b, 2.0-2.0b

HDMI 1.4-1.4b, 2.0-2.0b

Licenze

Certific. a prova di fals.

Produzione con licenza

Produzione con licenza

Produzione con licenza

Massima velocità

48 Gbps

> 18 Gbps

18 Gbps

18 Gbps

Ethernet

✔

✔

✔

✔

Colore cavo, connettori

Nero+nero-blu, argento

Nero+nero-blu, bianco

Nero+nero-blu, bianco

Nero+argento

Verso il futuro a velocità elevata: il cavo (connettore/connettore) collega i dispositivi dell’ultima generazione, ideale per le serie Radeon RX 6000/Geforce RTX 3000, PlayStation 5, Xbox Series X/S e televisori 8K. Compatibile con HDMI 2.1/2.0/1.4

Massima funzionalità: lo standard HDMI 2.1 con 48 Gbit/s permette risoluzioni in UHD-II e 7680×4320 (8K) o 10240×4320 (10K), video in 3D, colori a 48 bit e funzioni quali Dynamic HDR/HDR10+, VRR, ALLM, HFR ed eARC (Dolby Atmos/DTS:X)

Omologato: il cavo HDMI a velocità elevata certificato soddisfa i rigorosi requisiti di qualità dello standard 2.1 grazie a procedure di test, conduttori in rame ad alta purezza e schermatura in rame stagnato per una perfetta trasmissione del segnale

36 mesi di garanzia del produttore

Adatto per PC/portatili, console giochi, lettori Blu-ray/DVD, ricevitori TV e streaming, monitor, televisori, beamer/proiettori e qualsiasi dispositivo con attacco HDMI.