Kaarija, il cantante finlandese pazzo di Damiano dei Maneskin: “Bello e sensuale”

Nonostante Loreen sia la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2023, la vera rivelazione di quest’anno è Kaarija con la sua Cha Cha Cha. Il rapper finlandese è stato l’artista più apprezzato dal pubblico europeo, che gli ha dato ben 376 punti con il televoto. Il 29enne in una recente intervista ha rivelato quali sono i suoi 5 brani preferiti di tutte le edizioni dell’Eurovision Song Contest. Al secondo posto Kaarija ha messo i Maneskin con Zitti e Buoni e ha aggiunto che Damiano è ‘bello e sensuale’. Che dire, il ragazzo è un buongustaio.

“Al quinto posto metto i Lordi, sono della Finlandia come me. Poi adoro i loro costumi folli da mostri e mi piacciono molto. l quarto posto metto Loreen con Euphoria. Questa è una bellissima canzone e tutti la amano. Al terzo posto metto Cha Cha Cha, sono io, è la mia canzone. Perché non dovrei? La canzone mi piace, è mia ed è bella. Al secondo posto metto i Maneskin! Adoro questo pezzo e amo i Maneskin, lui è un uomo così bello e sensuale e amo le sue esibizioni. Al numero uno c’è Vjerka Serdjučka, adorabile, è folle, non sai cosa accade sul palco ma ami tutto”.