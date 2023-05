Käärijä, Cha cha cha: testo, traduzione e significato

Käärijä, Cha cha cha: il testo, la traduzione e il significato della canzone del rapper finlandese all’Eurovision 2023.

Se ci fosse un premio per la canzone più assurda, all’Eurovision 2023 probabilmente lo vincerebbe Käärijä. Il rapper finlandese si è presentato in gara con Cha cha cha, un brano che dal titolo richiama qualche balera, ma che in realtà ha le idee ben chiare, o meglio chiaramente confuse. Un’unione folle di metal, dance e pop che ha stravolto, sconvolto e conquistato il pubblico della kermesse, a punto da portarlo a competere con Loreen della Svezia per il titolo di favoritissimo per la vittoria finale. Un traguardo straordinario per il 29enne di Vantaa. Ma qual è il significato di Cha cha cha? Proviamo a scoprirlo insieme.

La Finlandia punta su Käärijä

Al secolo Jere Pöyhönen, l’artista finlandese vanta una carriera in rampa di lancio. Ha debuttato nell’ormai lontano 2016, ma finora non è mai riuscito a imporsi, almeno oltre confine. Il trampolino per la sua vita artistica non poteva che essere l’Eurovision, visto che ha dichiarato di seguire lo show europeo fin da bambino, con il sogno, evidentemente realizzato, di poter un giorno partecipare in gara per la sua Finlandia.

Kaarija

Se poi riuscisse anche a vincere, andrebbe sicuramente oltre ogni più rosea previsione. E considerando l’apprezzamento ricevuto da pubblico e critica per la sua Cha cha cha, oggi pensare a un suo trionfo non è più un azzardo, anzi.

Il significato di Cha cha cha

Scritto con la collaborazione di Johannes Naukkarinen, Aleksi Nurmi e Jukka Sorsa, Cha cha cha ammalia e stupisce fin da subito. Sonorità che sembrano richiamare i Linkin Park si mescolano infatti al pop più sguaiato e a una dance che potrebbe renderla addirittura ideale per conquistare le spiagge italiane.

D’altronde, questo mix non deve sorprendere. Lo stesso Käärijä ha dichiarato che la Finlandia è un paese sia metal che pop, e con questo brano voleva renderlo chiaro a tutti. Per quanto riguarda il significato del testo, si tratta di una canzone che racconta come la malinconia, dopo qualche cocktail e un salto in pista da sballo, possa servire per scuotere ognuno di noi dai problemi e allontanare la paura.

Di seguito il video con il testo di Cha cha cha: