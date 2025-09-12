Juventus Women vs Napoli: sfida decisiva per la qualificazione

Nella giornata conclusiva del Girone A di Serie A Women’s Cup, la Juventus affronta il Napoli con la ferma intenzione di ottenere una vittoria. Tuttavia, questo successo potrebbe non essere sufficiente per permettere alle bianconere di qualificarsi per la Final Four a Castellammare di Stabia.

La squadra guidata da mister Canzi ha l’opportunità di qualificarsi come seconda migliore, ma dovrà segnare molti gol, dato che la differenza reti sarà fondamentale per il passaggio del turno. Attualmente, Girelli e compagne devono massimizzare i punti per avere chance di avanzare.

Il Napoli, con un solo punto, è già fuori dalla competizione, ma desidera concludere il torneo nel migliore dei modi. Questo torneo è stato creato dalla Divisione Calcio Femminile Professionistica in seguito al nuovo format della Serie A Women, ora composta da 12 squadre.

La Juventus avrà un handicap, poiché giocherà per prima il sabato, mentre le sue rivali, Fiorentina, Roma e Sassuolo, scenderanno in campo il giorno successivo. Ciò consentirà a queste squadre di conoscere il risultato del match Juventus-Napoli e di calcolare di conseguenza la differenza reti.

Nel caso di una vittoria della Juventus, i punti raggiunti sarebbero 6, ma al momento la differenza reti è di +1. La Fiorentina, affrontando il Genoa, potrebbe anch’essa arrivare a 6 punti, mentre Roma e Sassuolo si sfideranno direttamente. Le giallorosse, attualmente con 6 punti, potrebbero assicurarsi la qualificazione, mentre il Sassuolo, con 4 punti, avrà l’opportunità di decidere le sorti del girone.

La partita Juventus Women-Napoli Women si giocherà sabato alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now TV.