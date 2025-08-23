26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Sport

Juventus Women trionfa a Parma nella Serie A Women’s Cup

Da StraNotizie
Juventus Women trionfa a Parma nella Serie A Women’s Cup

La Juventus Women inizia col piede giusto la sua avventura nella Serie A Women’s Cup, dimostrando grande autorità. Al Tardini di Parma, le ragazze di Joe Montemurro vincono 0-2 grazie ai gol di Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, fondamentali per la squadra.

La partita si sviluppa subito a favore della Juve, che controlla il possesso. All’8 minuto, Girelli si rende pericolosa con un tiro su cross di Schatzer, mentre il Parma risponde al 19’ con Lonati, che non inquadra la porta. Le bianconere continuano a dominare e al 41’ trovano il meritato vantaggio grazie a un calcio piazzato di Schatzer, che Girelli trasforma in gol con un colpo di testa: 0-1.

Nella ripresa, il Parma cerca di reagire, ma non riesce a concretizzare le occasioni avute da Carbonell e Kajzba. La Juventus, esperta, si difende bene e al 75’ va vicino al raddoppio con un gran tiro al volo di Cambiaghi, che colpisce la traversa. Il colpo decisivo arriva al 92’: Bonansea realizza un pregevole pallonetto che sorprende il portiere del Parma, chiudendo così il match.

Il tabellino finale della partita riporta PARMA-JUVENTUS WOMEN 0-2. Le formazioni in campo sono state:

PARMA: Pondini, Lonati (62’ Kajzba), Pinther (62’ Cissoko), Cardona Miguel (56’ Kajan), Ceasar, Esteve Quintero (81’ Zamanian), Real Carranza, Dominguez Rojo, BouI Salas, Ambrosi, Benedetti (56’ Uffren). Allenatore: Valenti.

JUVENTUS: Carbonell (61’ Bonansea), Kullberg (61’ Harviken), Schatzer, Girelli (74’ Beccari), Peyraud-Magnin, Stolen Godo, Thomas (61’ Krumbiegel), Salvai, Brighton, Cambiaghi (89’ Libran), Lenzini. Allenatore: Canzi.

Gol: 41’ Girelli, 92’ Bonansea.

Articolo precedente
Cinema e Palestina: Appello a Venezia per un Futuro Libero
Articolo successivo
Telecamere e Sicurezza: Novità nel Lodigiano per i Comuni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.