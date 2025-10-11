Juventus Women in difficoltà, il Como vince a sorpresa

La Juventus Women subisce una sconfitta in casa contro il Como, a causa della rete segnata da Nischler nell’84°. Le bianconere rimangono ferme a un punto in classifica, dopo il pareggio della prima giornata con il Sassuolo.

In conferenza stampa, l’allenatore Massimiliano Canzi ha commentato la partita. Ha sottolineato l’importanza di imparare a concretizzare il gioco espresso dalla squadra, evidenziando come nel primo tempo ci sia stata lucidità e nel secondo, anche se con più grinta, si sia comunque arrivati in area avversaria. Canzi ha affermato che serve migliorare nella fase di finalizzazione, poiché il calcio si vince con i goal. Ha inoltre elogiato Bonansea, definendola un giocatrice imprevedibile, ma ha anche notato che nonostante il suo impegno, oggi non ha avuto la stessa incisività.

Canzi ha detto di non avere lamentele riguardo alla rosa a disposizione, ribadendo che si tratta di una buona squadra. Ha poi aggiunto che sarebbe molto preoccupato se le giocatrici non riuscissero a calciare in porta, ma che sta lavorando su un modo di attaccare che si adatta alle caratteristiche delle calciatrici.

Infine, ha riconosciuto che non avrebbero dovuto perdere la partita contro il Como. Ha commentato che un pareggio sarebbe stato un risultato deludente, ma una sconfitta è peggiore. Ha notato che la squadra ha subito un gol su palla inattiva, un dettaglio che non doveva succedere.