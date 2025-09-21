Juventus Women: il ritorno in Champions all’Allianz Stadium

La Juventus si prepara a tornare all’Allianz Stadium per la nuova edizione della Champions League, dopo aver trionfato nell’ultimo campionato. Il percorso nella competizione europea comincerà martedì 7 ottobre contro il Benfica e si concluderà mercoledì 17 dicembre, sempre tra le mura amiche, contro il Manchester United.
Le bianconere, allenate da Massimiliano Canzi, tornano dopo tre anni a giocare partite di Champions all’Allianz, poco tempo dopo la vittoria dello Scudetto. Sono pronti a emozionare i tifosi, ricordando le straordinarie prestazioni di giocatrici come Cristiana Girelli e Barbara Bonansea in precedenti notti di Champions.
Ecco il calendario delle partite che si disputeranno all’Allianz Stadium:
– Juventus Women-Benfica: martedì 7 ottobre, ore 18:45
– Juventus Women-Manchester United: mercoledì 17 dicembre, ore 21:00
In aggiunta, il team affronterà l’Olympique Lyonnais a Biella, mercoledì 19 novembre alle 18:45. Con queste sfide, la Juventus Women è pronta a scrivere nuove pagine nella storia della competizione.