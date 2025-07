Juventus vs Real Madrid: Tudor svela la strategia vincente

Alla vigilia dell’importante match contro il Real Madrid, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha delineato la strategia della sua squadra per affrontare la sfida a Miami. L’incontro, previsto per stasera alle 21 italiane, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della Juventus.

Tudor ha evidenziato l’importanza di correre, non commettere errori, avere coraggio e un pizzico di fortuna per contrastare un avversario di grande prestigio come il Real Madrid. L’allenatore ha sottolineato che, sebbene affrontare i madridisti non sia facile, la sua squadra è determinata a giocarsi tutte le carte per ottenere il passaggio al turno successivo.

Con pieno rispetto per le qualità del Real, recentemente guidato da Xabi Alonso, Tudor ha apprezzato le performance della squadra spagnola e la loro capacità di combinare qualità e sacrificio. Ha incoraggiato i suoi giocatori a vedere la sfida come un’opportunità per testare le loro ambizioni contro un avversario di livello.

Uno dei momenti più attesi della partita sarà il ritorno di Luka Modric, un grande amico e connazionale di Tudor, che rappresenta per il tecnico una figura straordinaria nel panorama calcistico. Conciliando le aspettative sul match, Tudor ha anche commentato l’eliminazione dell’Inter da parte del Fluminense, esprimendo la speranza che le squadre italiane possano avanzare nel torneo, mantenendo però la concentrazione sulla propria squadra. Infine, ha accennato al mercato, rimandando ogni discussione sui rinforzi a dopo il Mondiale.