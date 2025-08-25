Juventus vince 2-0 contro il Parma, Atalanta pareggia 1-1

Nella serata di debutto del campionato, i tifosi hanno atteso con trepidazione l’avvio della Juventus, che ha affrontato il Parma. La vittoria per 2-0 è stata ottenuta con fatica, dopo una partita in cui gli avversari hanno messo in difficoltà i bianconeri. Il Parma ha avuto le prime occasioni da rete con Almqvist e Lovik, ma Cambiaso ha garantito una bella deviazione in corner. La Juventus ha alzato il baricentro, cercando di rispondere con un colpo di testa di Conceiçao, ma il portiere Suzuki è stato attento.

Nella ripresa, il Parma ha ripartito velocemente, ma Bremer ha effettuato un intervento decisivo su Pellegrino. I padroni di casa hanno ripreso il controllo e colpito un palo con un tiro di Conceiçao. Al 59’, l’azione personale di Yildiz ha portato al primo gol, grazie a un assist per David che ha battuto Suzuki. Nonostante l’espulsione di Cambiaso all’83’ per un fallo su Lovik, la Juventus ha trovato il raddoppio con una triangolazione tra Yildiz e Vlahovic. Infine, Di Gregorio ha salvato la porta bianconera con una parata su Bernabè all’88’.

La nuova Atalanta, invece, ha faticato a trovare ritmo, pareggiando 1-1 contro il Pisa. Dopo aver subito un autogol sfortunato da parte di Hien al 26’, hanno subito la pressione avversaria. Nel secondo tempo, Scamacca ha riportato il punteggio in parità al 50’, ma non è riuscito a trovare il gol della vittoria, con il Pisa che ha festeggiato un pareggio prezioso.