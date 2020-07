TORINO – Inizia oggi la carriera di allenatore di Andrea Pirlo. Nel pomeriggio il campione del Mondo del 2006 sarà presentato alla Continassa in qualità di nuovo tecnico dell’Under 23 della Juventus, squadra salita alla ribalta in questi ultimi giorni, oltre che per le prestazioni dei giovani impegnati in prima squadra, anche per l’idea di Sarri di schierare i migliori talenti nella sfida di domani con la Roma dopo averne convocati 8 per il match di Cagliari.

Un tecnico fatto in casa

La scelta di affidarsi a Pirlo per sostituire Pecchia, che hanno impreziosito la loro stagione con la vittoria della Coppa Italia, è una dichiarazione d’intenti per la Juventus. Il modello è quello rappresentato dalle grandi società spagnole, Real Madrid e Barcellona su tutti, che hanno formato e plasmato in casa i due tecnici più vincenti degli ultimi anni: Zidane, che ha guidato il Real Castilla prima di vincere tre Champions consecutive con il Real, e Guardiola, cresciuto professionalmente nel Barcellona B prima di rivoluzionare il mondo del calcio con il suo Barcellona.





Il futuro

Nonostante le rassicurazioni sul futuro di Sarri, la presenza di un tecnico e soprattutto una persona stimata in società come Pirlo rappresenta una delle possibili strade per il futuro della panchina bianconera. Il tecnico campione d’Italia dovrà convivere con l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve oltre che della Nazionale: prima naturalmente bisognerà valutare l’operato del Maestro nel suo esordio in panchina. Ma se i risultati saranno quelli attesi, ai primi scricchiolii della panchina di Sarri il primo nome in cima alla lista sarà proprio quello di Pirlo. Che si concentrerà sulla crescita dei giovani dell’Under 23: almeno all’inizio.







