Juventus, ufficiale l'arrivo di Conceicao

Francisco Conceição è a disposizione della Juventus di Thiago Motta. Il nuovo acquisto dei bianconeri, appena ufficializzato, scalpita per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni. Il figlio di Sergio Conceição, vecchia conoscenza del calcio italiano viste le esperienze alla Lazio, al Parma e all’Inter, sbarca in Serie A Enilive ed è pronto ad infiammare anche il Fantacalcio. Affare in prestito secco dal Porto.

Il suo ruolo al Fantacalcio è stato dunque finalmente svelato ufficialmente: C al Fantacalcio Classic, mentre W/A al Mantra.

La sua quotazione al Classic è di 11 crediti, mentre al Mantra è pari a 10 creditit. Il suo FVM è pari a 24 al Classic, mentre pari a 22 al Mantra.

Francisco Conceição scalda ora i motori: dopo le quattro ore di test fisici di ieri, oggi è stato ufficializzato e sarà subito agli ordini del suo nuovo allenatore Thiago Motta che accoglie un altro figlio d’arte della rosa bianconera.



L’obiettivo del giocatore e del club è di avere subito a disposizione il nuovo rinforzo: domenica contro la Roma Francisco Conceição può già essere convocato e sarà una freccia in più per l’arco di Thiago Motta.