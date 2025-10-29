Juventus trova slancio con Brambilla, Roma aggancia il Napoli

La Juventus ha ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile, grazie alla nomina di Brambilla come allenatore al posto di Tudor, mentre si attende l’arrivo di Spalletti. La squadra ha conquistato un convincente 3-1 contro l’Udinese, interrompendo una serie di otto partite senza successi.

Nel frattempo, la Roma ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Parma all’Olimpico. I giallorossi hanno messo a segno un gol di Hermoso con un colpo di testa al 63’ e un secondo gol di Dovbyk, 18 minuti dopo, permettendo così alla squadra di raggiungere il Napoli in cima alla classifica.