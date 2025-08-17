Juventus trionfa ad Atalanta, il nuovo attacco brilla

La Juventus ha vinto la ventiseiesima edizione del Trofeo “Achille e Cesare Bortolotti” battendo l’Atalanta in una tradizionale amichevole estiva. Questo evento è dedicato alla memoria dei due presidenti bergamaschi che hanno guidato il club nel periodo tra il 1970 e il 1990. I bianconeri hanno ottenuto la loro prima vittoria in questa competizione, con i nerazzurri che sono riusciti a segnare solo nel finale.

Il match ha visto un inizio equilibrato, con l’Atalanta che ha tentato di farsi avanti. Hien ha avuto un’opportunità di testa all’inizio, ma il portiere bianconero ha respinto il colpo. La Juventus ha risposto al ventesimo minuto, quando Yildiz, migliore in campo, ha sfiorato il gol ma il portiere avversario, Carnesecchi, ha parato.

Nel secondo tempo, la Juventus è emersa con maggiore intensità. I bianconeri hanno iniziato a dominare il possesso palla. Dopo un periodo di pressione, la Juve ha trovato il vantaggio: Jonathan David ha aperto le marcature con un bel tiro, seguito da Dusan Vlahovic che ha chiuso il match con un gol subito dopo. Questo straordinario fragore di reti è avvenuto in pochi minuti, tra il 28′ e il 32′.

Nonostante l’inferiorità numerica subita dagli ospiti per un infortunio a Federico Gatti, l’Atalanta ha trovato la rete con Samardzic nel finale, ma il risultato finale è stato di 2-1 a favore della Juventus. La partita ha visto la presenza di oltre 20.000 spettatori, rendendo l’evento una vera festa nel giorno di Ferragosto.