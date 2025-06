Juventus trionfa 4-1: verso gli ottavi del Mondiale per Club!

La Juventus, dopo la vittoria per 5-0 contro l’Al Ain, continua il suo cammino al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti, battendo 4-1 lo Wydad di Casablanca. Nella seconda giornata del girone G, la squadra bianconera ottiene un importante successo, grazie all’autogol di Boutouil, a una doppietta di Yildiz e al gol di Vlahovic.

La partita inizia con la Juventus in vantaggio dopo soli 6 minuti: un’azione manovrata porta Yildiz a segnare con un colpo di sinistro, che diventa un’autorete di Boutouil. Al 16′, Yildiz raddoppia con un tiro potente sotto l’incrocio, ma poco dopo il Wydad accorcia le distanze: Lorch riesce a segnare con un tocco delicato, approfittando di una distrazione della difesa juventina.

Nel secondo tempo, il forte vento influisce sul gioco. La Juventus sfiora il terzo gol con Cambiaso che colpisce il palo, mentre Kolo Muani fallisce una grande occasione. Tuttavia, al 24′, Yildiz segna nuovamente, con un bel tiro nell’angolo dopo aver superato Boutouil. Nel recupero, il portiere Di Gregorio compie due importanti parate, e Vlahovic, atterrato in area, trasforma un rigore, fissando il punteggio sul 4-1.

Con questa vittoria, la Juventus si prepara a affrontare il Manchester City nel match decisivo per il primo posto nel girone, in programma giovedì alle 21.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it