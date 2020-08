TORINO – La ripresa è ormai dietro l’angolo, la Juventus inizia a scaldare i motori in vista del primo allenamento in programma nel primo pomeriggio di lunedì alla Continassa. Sarà il primo allenamento della carriera di Andrea Pirlo, chiamato alla guida della squadra l’8 agosto, il giorno dopo l’eliminazione Champions ad opera del Lione. Un’avventura che l’ex regista di Brescia, Inter, Reggina, Milan e Juventus affronterà con uno staff tecnico completato venerdì dall’arrivo di Igor Tudor, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore. Saranno due i collaboratori tecnici, resi ufficiali insieme al resto dello staff: Roberto Baronio, amico e compagno di giovanili di Pirlo ai tempi del Brescia, e Antonio Gagliardi, match analyst della Nazionale. La preparazione atletica sarà il campo d’azione di Paolo Bertelli, coadiuvato da Andrea Pertusio ed Enrico Maffei, mentre il preparatore dei portieri sarà ancora Claudio Filippi con Tommaso Orsini. L’analisi dei match sarà affidata a Riccardo Scirea, figlio dell’indimenticato Gaetano.





Il ritorno di Ronaldo

In serata Cristiano Ronaldo atterrerà a Caselle mettendo fine alle vacanze più brevi della storia, diciassette giorni compressi dal calendario ingolfato a causa del Covid. É già arrivato a Torino il brasiliano Arthur, che domani effettuerà il primo allenamento in maglia bianconera. Il programma non prevede le visite mediche ma inizierà come da prassi con i tamponi: una volta superato il primo scoglio, potrà iniziare ufficialmente la prima stagione in panchina del Maestro Andrea Pirlo, chiamato per far ritrovare entusiasmo dopo l’anno in chiaroscuro con Sarri.







Fonte