Una Juventus con 8 convocati provenienti dall’Under 23 ma con ancora la voglia di inseguire l’ultimo riconoscimento di questa Serie A. La corsa a due tra Immobile e Ronaldo è arrivata agli ultimi due atti: stasera l’attaccante portoghese proverà a riavvicinarsi al centravanti della Nazionale, primo in classifica con 34 reti, seguito a 31 da CR7. All’andata contro il Cagliari, all’Allianz Stadium, il cinque volte Pallone d’oro piazzò il suo primo “hat trick” italiano, una tripletta completata dal gol di Higuain per il 4-0 finale. Con tre gol da recuperare, e Immobile impegnato in casa contro il retrocesso Brescia, la sfida è di quelle toste, complicate da portare a termine. Nell’ultima giornata sarà la Roma di Fonseca l’ultimo banco di prova per Cristiano, che nonostante lo scudetto ormai in tasca e gli ottavi di finale di Champions dietro l’angolo, non vuole assolutamente gettare la spugna. Nell’ultima partita, quella con la Sampdoria, Ronaldo ha sbuffato, incitato i compagni, espresso a Sarri il suo malumore per i pochi palloni giocabili ricevuti dai compagni. Salvo poi segnare grazie ad un’intuizione di Pjanic su calcio di punizione ma sbagliando il calcio di rigore che avrebbe reso ancora più avvincente la corsa con Immobile.

Spazio alle seconde linee e ai giovani dell’Under 23, riposo per chi ha trascinato la squadra. Ad eccezione di Cristiano Ronaldo, in piena corsa per l’ultimo titolo ancora vacante in questa stagione: il titolo di capocannoniere. La lista dei convocati della Juventus per la sfida di questa sera a Cagliari, penultimo turno della Serie A, presenza defezioni di lusso. Alcune programmate, altre conseguenza di infortuni: scelte operate per cercare la miglior condizione possibile in vista del ritorno degli ottavi di Champions con il Lione. Resteranno a casa Danilo, De Ligt e Ramsey per scelta, mentre l’infortunio muscolare terrà fuori Dybala e il giudice sportivo Rabiot.