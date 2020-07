TORINO – Si ferma Douglas Costa, stagione finita per l’esterno brasiliano. Brutta notizia per Maurizio Sarri nel giorno della ripresa dopo lo stop di Udine: l’ex Bayern Monaco è stato infatti sottoposto a risonanza magnetica che, come riporta il sito della Juventus, “ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra”.





Nonostante sul comunicato si parli di nuovi esami “tra 15 giorni”, l’entità della lesione muscolare non lascia spazio a speranze: la stagione di Douglas Costa è virtualmente finita. Sarri dovrà quindi fare a meno del brasiliano sia nelle ultime giornate di campionato che per la sfida di ritorno con il Lione in Champions League, quando i bianconeri si giocheranno il lasciapassare per la finale a otto in programma a Lisbona a metà agosto.







Fonte