Con il ritorno agli allenamenti in programma oggi dopo tre giorni di riposo, la Juventus di Pirlo si prepara alla ripresa del campionato e l’inizio della Champions League. Se la partita non disputata con il Napoli ha privato il tecnico del terzo match in campionato, al rientro dopo la sosta per le nazionali il calendario proporrà un vero e proprio tour de force ai bianconeri, con sette partite in 22 giorni tra Italia ed Europa.

Il calendario di Champions League

I rientri

Pirlo ha finalmente potuto rivedere in gruppo Bernardeschi dopo il problema muscolare rimediato nella prima pausa per le nazionali. Alla ripresa del campionato, in programma il 17 ottobre a Crotone, l’allenatore bianconero potrà finalmente avere a disposizione l’esterno toscano. Dovrà invece attendere per poter contare anche su Alex Sandro, ancora alle prese con il problema muscolare che l’ha messo ko prima dell’inizio del campionato. Se i recuperi sono una notizia positiva, gli impegni delle nazionali hanno portato via a Pirlo ben 13 calciatori, impegnati in giro per il mondo: un nutrito gruppo che rientrerà alla Continassa solo a ridosso dell’impegno di sabato allo Scida. Poco più di 24 ore per preparare il ritorno in campo, per provare soluzioni tattiche visto l’arrivo di Chiesa e, precedentemente, di Morata.





Tour de force

La partita con il Crotone sarà il primo tassello di un mosaico impegnativo per la quantità di impegni, leggermente meno per le avversarie che attendono i campioni d’Italia. Dopo la partita con i rossoblu inizierà la stagione europea della Juventus con la trasferta ucraina a Kiev contro la Dynamo tre giorni dopo la sfida dello Scida. Cinque giorni dopo il fronte si sposterà nuovamente sul campionato, alternanza che sarà rispettata: Verona in casa il 25 ottobre, poi l’attesissimo match con il Barcellona in programma all’Allianz Stadium il 28 ottobre, secondo impegno nel girone di Champions League oltre che l’ultimo capitolo dell’epica sfida tra Ronaldo e Messi. Il 1 novembre toccherà allo Spezia ospitare i bianconeri, che tre giorni dopo saranno a Budapest per affrontare il Ferencvaros. Partite come sempre complicate che prepareranno la squadra di Pirlo alla sfida scudetto contro la Lazio di Simone Inzaghi in programma l’8 novembre all’Olimpico di Roma. L’ultima di sette partite in 22 giorni prima della terza pausa per i match delle nazionali.







