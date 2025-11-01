Juventus senza Yildiz e Kelly: Spalletti inizia la sfida

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Cremonese senza due giocatori chiave: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly. Yildiz, che ha bisogno di riposo per il suo ginocchio, rimarrà a Torino per recuperare, mentre Kelly, difensore sempre in campo con Tudor e Brambilla, è alle prese con un mal di schiena.

Queste assenze sono significative per la prima partita dell’ex ct sulla panchina bianconera, ma entrambi i giocatori dovrebbero essere pronti per il match di Champions contro lo Sporting, un momento cruciale per il cammino europeo della squadra. Yildiz, che mercoledì scorso ha segnato su rigore contro l’Udinese, non verrà convocato per la prima volta, così come Kelly, che ha sempre giocato titolare da agosto.

Spalletti ha guidato la squadra solo durante la rifinitura di oggi e, data la situazione, potrebbe adottare un modulo 3-5-2 o 3-4-2-1 per la sfida contro la Cremonese, con Dusan Vlahovic a guidare l’attacco. È prevista anche la convocazione di Khephren Thuram, che era assente nella gara contro l’Udinese per un fastidio al polpaccio.