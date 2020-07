“A noi il Milan ha creato per tutta la stagione difficoltà e in più in questo momento è in grandissima condizione fisica e mentale. In più ha fatto le ultima partite su grandi livelli con vittorie importantissime contro Roma e Lazio”“Non dovrebbero creare alcun tipo di rilassamento. Questo è un periodo in cui tutte le partite sono difficilissime e sbagliare una partita può esser estremamente facile perché nessuna squadra sembra in grandissima condizione fisica e quindi l’aspetto mentale è quello determinante. Quindi dobbiamo procedere come fatto finora: la partita è domani e non ci interessa neanche contro chi giochiamo la prossima”.

Possiamo aspettarci qualche sorpresa per le assenze di domani o giocano Higuain e Rugani?

“In questo momento non abbiamo deciso niente. Le soluzione più scontate sembrerebbero queste ma vediamo. Tutti parlano della nostra rosa larghissima ma nell’ultima partita che avevamo fatto i convocati erano 21 con 3 portieri e 3 ragazzi dell’Under 23, quindi in questo momento la nostra rosa è fatta da 15 giocatori di campo. Alex Sandro ha avuto un periodo di stop relativamente breve ma Chiellini lunghissimo in questa stagione. Vedremo oggi le reazioni e poi decidiamo se convocarli”.

Come sta Ramsey? Può esser un’opzione per domani?

“Ramsey è sempre un’opzione, è un giocatore che ci dà palleggio e soluzioni offensive anche come centrocampista. Lui è quello più di inserimento fra i centrocampisti, è quello che potenzialmente ha più gol nelle gambe”.

Higuain come sta?

“Mentalmente sta bene, fisicamente non so che tipo di tenuta possa avere. Vediamo, negli ultimi giorni si è allenato con più continuità. Sembra stare meglio dal punto di vista mentale”.

Che rapporto ha con lui?

“Durante la stagione ho letto che ho litigato un po’ con tutti. In realtà quello con cui litigo è Higuain. Forse perché lui necessita di avere un contraltare piuttosto aggressivo per tirare fuori il meglio”.

Dopo la crescita nelle ultime partite, qual è il difetto principale della Juventus?

“Come tutte le squadre abbiamo margini di miglioramento. Sicuramente. Nell’ultima partita abbiamo perso le distanze, 20 minuti di difficoltà ad inseguire la palla. Non recuperavamo la palla ma lasciavamo spazio agli avversari. Margini di miglioramento ci sono indubbiamente: son contento di quello che ho visto fare alla squadra in questo periodo sotto tutti punti di vista ma siamo anche consapevoli che possiamo migliorare ancora”.

Avete cominciato a subire di meno. La squadra ha trovato equilibrio?

“L’attacco può essere condizionato dal talento dei giocatori, in quella difensiva ci vuole grande motivazione. Si va veramente a scavare nelle motivazioni dei giocatori. La fase difensiva fatta con ordine ma senza attitudine è peggio di una fase fatta con la giusta mentalità.

Vi siete concentrati sulla preparazione in vista della Champions?

“Quello che è stato fatto è stato fatto. Non ci sono margini per intervenire nel calendario se non fermate il giocatore per qualche partita. Al momento non possiamo fermare solo un giocatore. Non possiamo fare preparazioni mirate, se fra qualche giorno recuperiamo qualcuno possiamo far allenare i giocatori 2-3 per volta, lasciandoli fuori per qualche partita per tenerli in condizione il più possibile”.

Mi ricollego alla domanda precedente su Higuain. Quindi non è vero che ha bisogno di coccole?

“Lui è uno che quando va in depressione ha bisogno di grande aiuto e accompagnamento dal punto di vista psicologico”.