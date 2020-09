Colpo da biliardo di Kulusevski

– Andrea Pirlo si presenta con un rotondo 3-0 alla Sampdoria nella sua prima panchina in Serie A. Una Juventus spumeggiante, divertente e lontana anni luce dalla squadra macchinosa di Maurizio Sarri, travolge i liguri, schierati in modo troppo prudente da Ranieri. Nel primo tempo la sbocca il nuovo gioiello bianconero, Kulusevski, con un colpo da biliardo. Nella ripresa il tecnico ospite tenta di cambiare i suoi, ma invano. La Juventus la chiude con le reti di Bonucci e di Cristiano Ronaldo.

Pirlo sorprende subito tutti schierando il giovane Frabotta a sinistra nel suo 3-5-2. A destra c’è Cuadrado mentre davanti Kulusevski affianca Ronaldo, anche se Ramsey fa spesso il terzo attaccante. Formazione molto guardinga invece per Ranieri che esclude Quagliarella e schiera Bonazzoli unica punta. La Juventus si presenta con un gran destro da fuori di Danilo, un tiro alla Ronaldo che termina di poco alto. Poi un’occasione ce l’ha proprio CR7 ma Audero in uscita salva i suoi. Al minuto 13 i bianconeri passano: Ronaldo viene chiuso in area, rimpallo e Kulusevski dal limite piazza un preciso sinistro sul lato opposto, un colpo da biliardo per il suo primo gol con la Juventus in campionato. La Sampdoria è troppo rinunciataria e lascia spazio alla Juventus che dietro non rischia nulla e, con ottimi fraseggi, si rende ancora pericolosa. Come al 24′ quando, dopo una palla recuperata da McKennie, Ronaldo prende la traversa. Poco dopo, Frabotta serve Ramsey, palla a centro area e stavolta CR7 spreca con un tocco sul fondo. Un sinistro alto di McKennie e un diagonale sul fondo di Depaoli, chiudono il primo tempo.

La Juve dilaga con Bonucci e Ronaldo

In avvio di ripresa, Ranieri cambia tutto portando i suoi al 4-3-1-2 con gli inserimenti di Quagliarella, Ramirez e Yoshida: fuori Leris, Depaoli e Tonelli, già ammonito. Ma è ancora la Juventus a rendersi pericolosa con Frabotta: Audero blocca in due tempi. Ramirez ci prova fa fuori ma non trova il bersaglio. La gara scivola via senza altre emozioni e Pirlo inserisce De Sciglio per Frabotta e il neo entrato va vicino al gol con un tiro a giro. Audero respinge una punizione di Ronaldo, ma nulla può al 78′: angolo, errore nel rinvio di Bereszynski, la palla resta lì e Bonucci da qualche centimetro insacca. Szczesny salva su Ekdal, mentre l’estremo difensore blucerchiato è super a respingere un tiro di McKennie qualche minuto più tardi. Dopo che Quagliarella spreca con un diagonale sul fondo, la Juventus la chiude al minuto 88: assist di Ramsey e diagonale di destro vincente di Ronaldo.

Juventus-Sampdoria 3-0 (1-0)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (37′ st Demiral); Cuadrado (33′ Bentancur), Rabiot, Ramsey McKennie, Frabotta (22′ st De Sciglio); Kulusevski (37′ st Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 5 Arthur, 24 Rugani, 39 Portanova, 40 Vrioni, 41 Nicolussi Caviglia). All.: Pirlo

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (1′ st Yoshida), Colley, Augello; Depaoli (1′ st Ramirez), Thorsby (25′ st Damsgaard), Ekdal, Jankto, Leris (1′ st Quagliarella); Bonazzoli (25′ st Verre). (30 Ravaglia, 4 Vieira, 5 Chabot, 19 Regini, 20 La Gumina, 25 Ferrari, 28 Capezzi). All.: Ranieri

Arbitro: Piccinini di Forlì

Reti: nel pt 13′ Kulusevski; nel st 33′ Bonucci, 43′ Cristiano Ronaldo

Angoli: 6-4 per la Juventus.

Recupero: 0′ e 2′

Ammoniti: Tonelli, Frabotta.