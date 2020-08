Sarri fa esordire Frabotta, Fonseca lancia Fuzato e Calafiori

– Ci voleva una gara praticamente amichevole, per di più a porte chiuse, per la Roma per riuscire a sfatare, all’11° tentativo, il tabù Stadium dopo 9 anni di sconfitte. I giallorossi si tolgono la soddisfazione di chiudere il campionato con un successo di prestigio che alimenta ulteriori speranze in vista del difficile ottavo di finale a eliminazione diretta con il Siviglia. La Juve invece finisce male nel giorno della consegna del trofeo dello scudetto, con 2 sconfitte la stagione del 9° scudetto di fila. Più che il 7° ko in serie A preoccupa il fatto che la squadra viaggi da 9 gare a una media di 2 reti subite: dati che di certo non aiutano a preparare al meglio, almeno psicologicamente, il tentativo di rimonta contro il Lione in Champions.

Sarri, senza Pjanic, squalificato, e con Cristiano Ronaldo lasciato a riposo in tribuna, ha dato una nuova chance a Muratore in mediana, ha deciso di far esordire Frabotta, terzino sinistro titolare dell’Under 23, e ha lanciato dal 1′ Zanimacchia in attacco. Poi ha restituito una maglia a Szczesny tra i pali, a Danilo in difesa e a Rabiot e Matuidi a centrocampo. Fonseca, privo dell’appiedato Mancini, ha risposto facendo esordire il portiere brasiliano Fuzato e il giovane Calafiori. Poi ha deciso di dar minutaggio a Ibanez e Zaniolo in vista del Siviglia e ha voluto rivedere in mediana Cristante, chiamato a sostituire in coppa lo squalificato Veretout. Infine in difesa ha confermato Smalling che, a meno di un accordo dell’ultima ora, è destinato a tornare nei prossimi giorni al Manchester United.

Kalinic e Perotti replicano a Higuain

Malgrado i ritmi blandi dovuti al gran caldo, le due squadre hanno giocato con buon agonismo. La Juve è subito passata sfruttando un angolo di Bernardeschi: Rabiot è andato in anticipo sul primo palo e ha girato in mezzo per Higuan che in scivolata ha segnato. La Roma ha risposto per le rime con un preciso colpo di testa di Kalinic su corner dalla sinistra di Perotti. I giallorossi hanno insistito e, dopo aver fatto le prove generali con Calafiori (gol annullato per una traiettoria troppo esterna di Perotti su un altro angolo), hanno ribaltato il risultato grazie a Perotti che ha trasformato un rigore procurato con furbizia da Calafiori che si è fatto atterrare in area da un ingenuo Danilo.

La cronaca della partita

Perotti chiude i conti, bentornato Demiral

Nella ripresa Sarri ha provato a cambiare qualcosa invertendo le posizioni di Bernardeschi e Zanimacchia ma la Roma non si è disunita. Ha insistito e, dopo un altro tentativo di Kalinic, ha chiuso i conti con una bella azione personale di Zaniolo che ha servito a Perotti la palla del 3-1. Un gol che è arrivato un attimo dopo il ritorno in campo, dopo 202 giorni, di Demiral che si era fatto male proprio nella gara d’andata, a gennaio. Fonseca a questo punto ha tirato via dal campo anche Zaniolo, Cristante e Ibanez ma la Juve non è andata oltre tanta buona volontà.

Palo di Ramsey, Rocchi si ritira e si commuove

I bianconeri hanno avuto le occasioni migliori per accorciare le distanze con il subentrato Ramsey (palo), Higuain, Zanimacchia (tocco respinto sulla linea da Zappacosta) e Olivieri ma non sono riusciti a rientrare in partita, consentendo alla Roma di collezionare l’8° risultato utile consecutivo. Al fischio finale Rocchi, all’ultima delle sue 530 gare in 19 anni di carriera, si è commosso. Ha chiuso con una gara senza errori che cancella, almeno in parte, il ricordo del controverso Juve-Roma del 2014 che ancora oggi fa tanto discutere i tifosi delle due squadre.

JUVENTUS-ROMA 1-3 (1-2)

Juventus (4-3-3): Szczesny (27′ st Pinsoglio); Danilo, Rugani, Bonucci (6′ st Demiral), Frabotta; Rabiot (6′ st Ramsey), Muratore, Matuidi; Bernardeschi (27′ st Olivieri), Higuain (34′ st Vrioni), Zanimacchia. (77 Buffon, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 42 Wesley, 43 Peeters). All. Sarri (in panchina Martusciello).

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Ibanez (11′ st Juan Jesus), Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante (11′ st Santon), Calafiori (15′ st Bruno Peres); Zaniolo (11′ st Under), Perotti (28′ st Kluivert); Kalinic (13 Pau Lopez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 15 Cetin, 27 Perez, 42 Diawara, 77 Mkhitaryan). All. Fonseca.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Reti: nel pt 5′ Higuain, 23′ Kalinic, 44′ Perotti (rigore), nel st 7′ Perotti.

Angoli: 6-5 per la Juventus.

Recupero: 2′ e 5′.

Ammoniti: Rugani, Smalling, Perotti, Cristante e Fazio per gioco scorretto.