Juventus, Rabiot è recuperato

Buone notizie dalla Continassa per Massimiliano Allegri e per molti fantallenatori. Questo pomeriggio la Juventus è tornata ad allenarsi per preparare la sfida col Frosinone in programma sabato alle 12.30 e in gruppo si è rivisto Adrien Rabiot, che ora ha ottime possibilità di riprendersi una maglia da titolare già nel match contro la compagine ciociara.

Un sospiro di sollievo per mister Massimiliano Allegri, che ieri aveva ritrovato in gruppo già Filip Kostic uscito acciaccato dalla partita di venerdì scorso a Genova. Adrien Rabiot, dunque, ha smaltito la botta al costato accusata in allenamento la scorsa settimana e sarà regolarmente convocato per il lunch match del turno pre-natalizio.

Fantacalcio.it per Adnkronos