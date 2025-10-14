Juventus punta su Milan Skriniar per rinforzare la difesa

Milan Skriniar è un giocatore frequentemente associato alla Juventus in diverse occasioni di mercato. In particolare, durante un recente periodo, la Juventus ha avvertito la necessità di rafforzare la propria difesa a causa di infortuni. Dopo un caso simile avvenuto in passato, quando il club bianconero cercava nuovi innesti dopo gli infortuni di alcuni difensori, la situazione si ripete. La Gazzetta dello Sport riferisce che, con Bremer attualmente infortunato per una lesione del menisco, Skriniar torna ad essere una priorità per la Juventus.