Juventus Primavera e Lecce: pareggio mozzafiato 3-3

La Juventus Next Gen sta attraversando un momento difficile, specialmente in difesa, essendo attualmente la squadra con la peggior prestazione nel girone B di Serie C. Nello scontro con il Lecce allo Juventus Training Center, la squadra di Padoin ha subito una rimonta clamorosa nei minuti di recupero.

Dopo una partenza promettente, la Juve si era portata in vantaggio con un gol di Rizzo e raddoppiato con Lopez all’inizio della ripresa. Sebbene Gorter avesse accorciato le distanze per il Lecce, Merola ha riportato la Juventus avanti sul 3-1 al minuto 72. Tuttavia, nel finale, il Lecce ha sorpreso tutti segnando due reti con Pacia ed Esteban, chiudendo la gara sul 3-3.

Nella partita contro il Ravenna, la Juventus Next Gen ha subito un’altra sconfitta, terminando 2-4. Dopo un rigore assegnato agli avversari, Motti ha segnato per il Ravenna, metendo fine alle speranze di rimonta dei bianconeri. I ragazzi di Brambilla, ora sotto pressione, mostrano la necessità di rialzare la testa e migliorare le proprie prestazioni.

Durante il match, i bianconeri avevano chiuso il primo tempo in svantaggio, grazie a un gol di Spini per il Ravenna, e nonostante alcuni tentativi di raddrizzare la situazione, non sono riusciti a evitare un’altra battuta d’arresto. Tra le note positive, il giovane Pugno ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, mostrando talenti promettenti per il futuro.