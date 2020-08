TORINO – Le prime parole di Pirlo da allenatore della Juventus. Per essere precisi, il primo cinguettio. L’ex centrocampista affida a Twitter la sua primissima dichiarazione dopo l’annuncio del club bianconero che ieri ha esonerato Maurizio Sarri e ufficializzato in serata il nuovo tecnico.

Pirlo su Twitter: “Contento e orgoglioso”

“Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!”. Questo il tweet di Andrea Pirlo, postato oggi, che commenta l’incarico che il presidente Agnelli, dopo l’esonero di Maurizio Sarri, ha deciso di assegnargli. Il nuovo allenatore ripete il messaggio anche in lingua inglese (“I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus. Ready for this amazing opportunity!”) per i tanti followers non italiani, visto che il suo account è seguito da ben 2,8 milioni di persone. Poche parole, come nel suo stile, e tanti commenti di affetto e di “in bocca al lupo” al ‘Maestro’ da parte dei suoi sostenitori. Il percorso di Pirlo alla Juventus è cominciato con il passaggio dall’Under 21 alla improvvisa gestione di campioni come Ronaldo e Dybala, il tutto praticamente in poco più di una settimana. Ma dal primo messaggio social, il campione del mondo dimostra di avere dentro solo tanta voglia, senza paura. Agnelli lo ha scelto per due anni (biennale fino al 2022), lui farà giocare la Juventus col 4-3-3, ma con equilibrio.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus.

Pronto per questa fantastica opportunità! ??????

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/ZiLaYfCCVB — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) August 9, 2020

Conte: “Contento per Pirlo, ma ora mi sento vecchio”

“Sono molto contento per Andrea. Oltre a quello che mi ha dato a livello calcistico, è una persona eccezionale con cui sono legato da un grandissimo affetto”. Da Dusseldorf, arriva anche un commento del tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen. “Che effetto mi fa vedere un mio ex giocatore diventare allenatore? Significa che sto diventando vecchio”, ha chiuso con una battuta Conte.





Il saluto della Juventus a Pjanic

La Juventus ha poi salutato ufficialmente Pjanic: “Rimarrai sempre nel cuore anche tu, Miralem”. Così il club ha risposto alle ultime parole del giocatore in bianconero, sempre tramite Twitter. Dopo la gara vinta con il Lione venerdì sera, che però non è bastata a superare il turno di Champions League, Pjanic ha salutato tutti, un addio annunciato visto lo scambio perfezionato con il Barcellona a fine giugno. Al suo posto a Torino arriverà il centrocampista brasiliano Arthur.







Fonte